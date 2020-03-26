Kovid-19’a yakalanan ilk Kübalı iyileşti

Kovid-19'a yakalanan ilk Küba vatandaşı Jesús Álvarez López, hastaneden taburcu edildi. Santa Clara'daki evinde dinlenen Lopez günlük olarak aile doktoru tarafından ziyaret ediliyor.

Koronavirüse yakalanan ilk Küba vatandaşı olan Jesús Álvarez tedavisi sonrası taburcu edildi.

Granma’nın aktardığına göre, Kovid-19 taşıyıcısı ilk Kübalı olan 25 yaşındaki Jesús Álvarez López, hastaneden taburcu edildi ve şu anda Santa Clara’daki evinde dinlenmede. Günlük olarak aile doktoru tarafından ziyaret ediliyor, Kovid-19’la mücadele kapsamındaki protokollere göre tüm kontrolleri sağlanıyor.

Jesús Álvarez López, yaşadığı sürece dair de bilgiler verdi. Bolivya vatandaşı olan eşi Anel González Zurita'nın İtalya’nın Lombardiya bölgesinden geldiğini ve ilk başlarda hastalığa dair hiçbir belirtiye sahip olmadığını söyledi. Ancak birkaç gün sonra eşinde ve kendisinde solunum yolu problemleri hissetmeye başlamalarıyla beraber bir sağlık kuruluşuna başvurduklarını, ardından ise hızlı bir şekilde Villa Clara izolasyon hastanesine kabul edildiklerini aktardı. Sonrasında Kovid-19 teşhislerinin de konulmuş olduğu Pedro Kourí Tropikal Tıp Enstitüsü’ne (IPK) götürüldüklerini bildirdi.

“O anda ne kadar acı çektiğimi bir hayal edin. Dünya başıma yıkıldı. Korkmuştum, en kötüsünü düşünüyordum sürekli, ailem için, bir yaşımdaki kızım Ana Sofía için” diyor Alvarez Lopez.

Aldığı tedaviye dair de konuşan Lopez, Villa Clara'daki Manuel Piti Fajardo Hastanesi’ndeki tüm personele ve Pedro Kourí Tıp Enstitüsü’ndeki tüm çalışanlara tecrit günlerinde onu hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için minnettar olduğunu söyledi: “Onlar benim anne-babam, kardeşim, dostum oldular."

