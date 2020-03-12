İtalya'daki mağaza, restoran ve barları kapatma kararı

İtalya'da yeni koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor. Süpermarketler, eczaneler, bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatılacak.

İtalya'da virüsle mücadele için eczane ve banka gibi yerler dışında bütün işletmeler kapatılıyor.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından Çarşamba akşamı açıklanan yeni tedbirlerle, bugüne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanlar da kapatılacak.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek.

İtalya'da Ocak ayı sonunda koronavirüs riski nedeniyle acil durum ilan edilmiş, Şubat ayında çoğunluğu Lombardia'da olmak üzere 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirilmiş, daha sonra bu karantina önlemleri önce ülkenin kuzeyine, bu hafta başında da tüm ülkeye yayılmıştı.

Ülkede okullar 3 Nisan'a kadar kapatılmış, Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakalar durdurulmuştu.