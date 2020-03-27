İtalya'da koronavirüsten bir günde en yüksek can kaybı

İtalya koronavirüsten bir gün içinde şimdiye kadarki en yüksek can kaybını açıkladı. Son 24 saatte ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 919 oldu.
Ülkede şimdiye dek bir günde en çok ölüm 21 Mart'ta, 793 olarak bildirilmişti.
İtalya'da toplam vaka sayısı da Çin'deki vaka sayısını geçerek 86 bin 498'e ulaştı. Çin'de toplam vaka sayısı 81 bin 897.
İtalya'da salgının en çok vurduğu kuzeydeki Lombardiya bölgesinde bir gün içinde yaşamını yitirenlerin sayısı 541 olarak açıklandı.
Ülkede şimdiye dek koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 10 bin 950'ye yükseldi.