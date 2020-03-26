Koronavirüsün en çok vurduğu ülke İtalya ne zaman kaç test yaptı?

74 bin vaka ve 7500 ölümle koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'nın vaka ve test sayılarındaki değişimleri derledik.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da salgın ciddiyetini koruyor. Ülkedeki test ve vaka sayıları arasındaki ilişkiyi derledik.

İtalya'da ilk vakalar 31 Ocak tarihinde iki turistte görülmüş, ilk ölüm ise 22 Şubat tarihinde yaşanmıştı.

Ülkede takvimler 26 Şubat'ı gösterdiğinde 450 vaka ve 25 ölüm yaşanmışken, bu döneme kadar yapılan toplam test sayısı 10 bin civarındaydı.

ÖNCE 3 BİN, SONRA 6 BİN TEST DERKEN VAKALAR ARTTI

İtalya'da bu dönemden sonra günde ortalama 3 bin test yapılırken, 6 Martta günlük test sayısı 6 binlere çıktı.

7 Mart'a gelindiğinde İtalya'da toplam test sayısı 42 bin olurken, vaka sayısı 5 bin, ölü sayısı ise 233'e çıkmıştı.

GECİKEN TESTLERİN ARDINDAN VAKA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde İtalya'daki test sayısı 10 binlere çıkarken, bu tarihteki vaka sayısı 10 bin, ölü sayısı ise 631'di.

17 Mart tarihine gelindiğinde vaka sayısının 31 bine, ölü sayısının ise 2500'e çıktığı görüldü.

İtalya bu tarihte test sayısını 15 bine çıkarırken, dün itibariyle toplam test sayısı 320 bini geçti.

Dün yapılan toplam test ise 30 bini buldu.

Veriler İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından alınmıştır. Toplam test sayısı bir kişiye birden fazla test yapılabildiği için test yapılan toplam insan sayısı anlamına gelmiyor.

İtalya, Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarına benzer sayıya 3 Mart tarihinde gelirken, toplam test sayısı 25 binin üzerindeydi.

İtalya'dan sonra salgının başladığı Türkiye'de ise aynı vaka sayısına ulaşıldığında İtalya'da yapılmış testlerin üçte bir fazlası kadar test yapılmış durumda.