İtalya’da 11 belediyede 50 bin kişi karantina altında, Venedik Karnavalı iptal

İki gün içinde iki kişinin yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya’da 11 belediye 50 bin kişiyi karantina altına aldı. Birçok kentte üniversite faaliyetleri durduruldu, Venedik Karnavalı iptal edildi.

İtalya’nın Veneto ve Lombardiya bölgelerinde 50 binden fala kişinin yaşadığı 11 beldeyi karantina altında. Belediyelerde giriş ve çıkışlar yasaklandı. Tarihi Venedik Karnavalı’nın da iptal edildiği duyuruldu.

Lombardia bölgesinde okulları kapatma kararı alındı. Okul gezileri ve spor faaliyetleri iptal edildi. Friuli Venezia Giulia bölgesinde Udine ve Trieste üniversitelerindeki tüm eğitim faaliyetleri, konferanslar ve sınavlar 1 Mart tarihine kadar askıya alındı. Lombardia, Veneto ve Piemonte’deki üniversiteler de eğitime en az bir hafta ara verdiler.

İtalya’da iki gün içinde virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 132 kişiye yeni koronavirüs (KOVİD-19) teşhisi kondu. Bölgelere göre bu sayı Lombardia’da 89, Veneto’da 25, Piemonte’de 6, Emilia Romagna’da 9.

SCHENGEN'İN ASKIYA ALINMASINA GEREK YOK

Başbakan Giuseppe Conte, eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisi lideri Matteo Salvini’nin talep ettiği gibi Schengen vizesinin askıya alınmasının söz konusu olmadığını söyledi. İnsanların hareket özgürlüğünün kısıtlanmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Başbakan Conte, alınan önlemlerle ilgili olarak muhalefet kanadının bilgilendirildiğini, bu konuda esnek olunması gerektiğini, bugün alınan önlemlere yarın ihtiyaç duyulmayabileceğini ifade etti.