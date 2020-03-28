İtalya'da 102 yaşındaki KOVİD-19 hastası kadın sağlığına kavuştu

İtalya'nın Cenova kentinde yeni koronavirüs nedeniyle 20 gün önce hastaneye yatırılan 102 yaşındaki Italica Grondona, hastaneden taburcu edildi.

İtalya'nın Cenova kentinde yeni koronavirüs teşhisinin ardından 20 gün önce hastaneye yatırılan 102 yaşındaki Italica Grondona, sağlığına kavuştu.

Grondona'yı tedavi eden doktor Vera Sicbaldi, CNN'e yaptığı açıklamada, "Ona 'Ölümsüz' lakabını verdik. Italica, bu pandemiyle karşı karşıya olan tüm yaşlıların umut sembolü oldu" diye konuştu.

Grondona'nın Mart ayı başında hafif kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye geldiğini söyleyen Sicbaldi, "Hafif koronavirüs semptomları vardı, test sonucu da pozitif çıktı. Ancak biz tedavide çok az şey yaptık, kendi kendine iyileşti" dedi.

Grondona'nın iyileşme sürecinden çok etkilendiklerini ve buna dair daha derin bir araştırma yürütmeyi arzuladıklarını söyleyen Sicbaldi, "(1917 doğumlu olan Grondona), 1918/1919'da dünyada 50 miyon kişinin ölümüne yol açan 'İspanyol gribi'ni de atlatmış olabilir" diye konuştu.