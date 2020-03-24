İspanya'dan 'vaka sayıları çarşamba günü zirveyi görebilir' açıklaması

İspanya’da yetkililer ülkedeki yeni koronavirüs vaka sayısının en geç çarşamba gününe kadar zirve noktasına ulaşacağını açıkladı.

Yeni koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İspanya'dan son duruma ilişkin açıklama geldi.

CNN International’ın haberine göre, Madrid Bölge Hükümeti üst düzey sağlık görevlisi Enrique Ruiz Escudero, ülkedeki vaka sayısının bu hafta sonuna doğru azalmaya başlamasını beklediklerini açıkladı.

Vaka sayılarının çarşamba günü zirve yapabileceğini dile getiren Escudero, “Bu hafta o ünlü ‘zirveye’ çıkacağımızı düşünüyoruz. Ardından yeni vakalar gördüğümüz ancak bir önceki günden az olan noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Escudero bu tahminin, virüsün maksimum kuluçka süresi (14 gün) ile ülke çapındaki izolasyon önlemleri ve okul kapanmaları arasındaki korelasyona dayandığını açıkladı.

İspanya’da yeni koronavirüs salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 2 bin 331'e yükselirken, vaka sayısı ise 35 bine çıkmıştı.