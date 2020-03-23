Ölü sayısı İran'da bin 812'ye, İspanya'da 2 bin 182'ye yükseldi

İran, ülkede KOVİD-19 vaka sayısının 23 bin 49'a, hastalık nedeniyle ölüm sayısının bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. İspanya'da ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 182'ye yükseldi.

İran, ülkede KOVİD-19 vaka sayısının 23 bin 49'a, hastalık nedeniyle ölüm sayısının bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 462 KİŞİ ÖLDÜ İspanya'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde bin 720'den 2 bin 182'ye yükseldi. Ülkede son 24 saat içerisinde 462 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu Ülkede koronavirüse bağlı vaka sayısı ise 33 bin 89 olarak açıklandı. BAŞBAKAN YARDIMCISI SOLUNUM ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI İspanya Başbakan Yardımcısı'nın solunum enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İLGİLİ HABER Gün gün yeni koronavirüs salgını: Neler yaşandı, neler oluyor?