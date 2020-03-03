Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye Avrupa'ya şantaj yapıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, Türkiye'nin sınır kapılarını açarak Avrupa şantaj yaptığını söyledi. Le Drian 'Türk hükümetinin Avrupa'ya şantajı kabul edilemez. Dayanışma çift yönlü olur' dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, Türkiye'nin sınırları açarak Avrupa'ya şantaj yaptığını söyledi.

Le Drian “Biz geçtiğimiz hafta, 34 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ilettik. Ancak ardından Türk hükümeti, Avrupa’ya baskı yapmak amacıyla sınırları açarak göçmenleri gönderdi. Türk hükümetinin Avrupa’ya şantajı kabul edilemez. Dayanışma çift yönlü olur” dedi.

Parlamentoda soruları yanıtlayan Le Drian, sığınmacıların Yunanistan sınırına itildiğini, Afgan, Suriyeli, Iraklı sığınmacıların Yunanistan’ın kapısına dayandığını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Fransa’nın Yunan hükümetine de destek verdiğini belirten Le Drian, “Yunan sınırında yaşananlar bütün Schengen bölgesini ilgilendiren gelişmelerdir. Biz Türkiye ile dayanışma duygularımızı açıkladık ama dayanışma tek taraflı olamaz, çift yönlü olmalıdır. Türk yetkililerin bu konuyu manipüle etmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Le Drian, 2016 yılı Mart ayında imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması’nın gereklerini Avrupa’nın yerine getirdiğini söyledi ve Türkiye’den de aynı davranışı beklediklerini kaydetti.

AB İçişleri Bakanları ile Dışişleri bakanlarının acil toplantıya çağrıldığını belirten Le Drian, Frontex mekanizmasını harekete geçirerek, Yunanistan’ın sınırlarını koruması için gereken desteği temin edeceklerini bildirdi.

