AB yetkilileri Yunanistan sınırında: 'Birliğimizi sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak'

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaretinde yaptığı açıklamada 'Avrupa'nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çizgimizi koruyacağız ve birliğimiz galip gelecek' dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açmasının ardından AB yetkilileri Yunanistan'a "dayanışma" ziyaretinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte sınırı gezen AB yetkilileri, Kestanelik köyünde basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, burada yaptığı açıklamada "Sınırlarımızdaki durum, sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın bir bütün olarak yönetmesi gereken bir meseledir. Avrupa'nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çizgimizi koruyacağız ve birliğimiz galip gelecek" dedi.

'TÜRKİYE DÜŞMANIMIZ DEĞİL'

Yunanistan'ın talep ettiği desteğin sağlanacağını söyleyen von der Leyen "Önümüzdeki günlerde gereken desteği sağlamak için çalışacağız" dedi. İlk etapta Yunanistan'a 700 milyon avroluk mali destek sağlanacağını belirten von der Leyen, ayrıca AB sınırlarındaki 500 sınır muhafızına ek olarak 100 muhafız daha gönderileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı "Türkiye düşman değil ve insanlar da hedeflere ulaşmak için birer araç değiller. Bunu önümüzdeki günlerde aklımızda tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Türkiye'ye 2016 yılında AB ile yaptığı sığınmacı geri kabul anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "Erdoğan'ın tehditleri başarısızlığa uğradı" dedi.

