Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula serbest bırakıldı

Brezilya yargısı, yolsuzluk suçlamasıyla hüküm giyen eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında tahliye kararı verdi.
Cezaevindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Lula'yı cezaevi önünde büyük bir kalabalık karşıladı.
Yüksek Mahkeme'nin mahkumların ancak tüm temyiz haklarını tükettikten sonra hapse atılması yönündeki kararının ardından serbest bırakılan Lula, temyiz süreci devam ederken tutuksuz yargılanacak.
2003 ve 2010 yılları arasında Brezilya'da devlet başkanlığı yapan Lula yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma sonucunda 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.