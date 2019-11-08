Brezilya eski Devlet Başkanı Lula serbest bırakılabilir

Brezilya Yüksek Mahkemesinden Lula'nın serbest kalmasını sağlayabilecek karar çıktı. Yüksek Mahkemede yapılan oylamada, 'kişilerin yüksek mahkemelere başvurduğu tüm temyiz yollarının tükenmesinin ardından' cezaevine koyulabileceği yönündeki karar, 5'e karşı 6 yargıcın onayıyla kabul edildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, temyiz süreci devam eden cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen diğer güçlü isimlerin serbest bırakılmasının önüne açacak bir karara imza attı.

Telesur'un haberine göre, açıklamada "Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, yalnızca bir ceza mahkumiyetine dayanan hapis cezasının ancak tüm temyiz olanaklarının sonuçlandırılmasından sonra gerçekleşebileceğini düşünüyor" denildi.

Brezilya’nın ceza yasasının yeniden yorumlanması, eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva da dahil olmak üzere düzinelerce üst düzey hükümlünün serbest bırakılmasına yol açabilir.

Yüksek Mahkeme Genel Kurulu adına sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararın altıya karşı beş oyla alındığı açıklandı. Yapılan paylaşımda, "Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, yalnızca bir ceza mahkumiyetine dayanan hapis cezasının ancak tüm temyiz olanaklarının sonuçlandırılmasından sonra gerçekleşebileceğini düşünüyor" denildi.

LULA'NIN AVUKATLARI: HEMEN SERBEST BIRAKILMALI

Haberi duyduktan sonra Lula'nın avukatları, onunla görüşeceklerini ve 579 gün boyunca usulsüzce alıkonuldukları bir sürecin sonucu olarak derhal serbest bırakılma talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Brezilya'da üç yıl önce alınan karar doğrultusunda mahkumların ilk temyiz başvurularından olumlu sonuç alamazlar ise cezaevinde tutulmaları gerekiyordu.

Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya düşürülmüştü.