Çin’den New York Times’ın haberine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York Times’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplara dair haberine tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Şuang, haberin arkasındaki ‘gizli ajanda’yı sorguladı.

ABD’de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi Cumartesi günki haberinde Çin’in Sincan bölgesindeki eğitim kamplarına ilişkin Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) talimatlarını içeren 400 sayfalık bir belgeyi ele geçirdiğini duyurdu. Çin yönetiminden adını vermek istemeyen bir yetkiliden alındığını belirttiği belgelerle ilgili haberinde gazete ÇKP lideri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Sincan Özerk Bölgesi’ne “demir yumruk” indirilmesini talep eden kişi olarak gösteriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şueng bugün yaptığı açıklamada NYT’nin haberine tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Gıng, NYT’yi haberinde Çin’in bölgede yoksulluk, ayrılıkçılık, köktenci dincilik karşıtı kampanyasının ardındaki gerçek sebepleri ve bu kampanyanın başarısını görmezden gelmekle suçladı.

Şueng Şincan’da son 3 yıldır bir terörist saldırı gerçekleşmemesinin nedeninin bu kampanya olduğunu vurguladı ve NYT haberini belgelerden seçilerek alınan bazı ifadeler üzerinden beceriksizce bir araya getirilen bir yama işi olarak yorumladı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Şincan’da kökten dinciler için yeniden eğitim kampları kurulmasının NYT tarafından gündeme getirilişinin arkasındaki “gizli ajanda”nın sorgulanması gerektiğini söyledi.

