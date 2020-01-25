Çin'de yeni koronavirüs vakası 1000'i aşarken ölüm sayısı 41'e yükseldi

Çin'in 29 bölgesinde 1.112 ölümcül pnömoni benzeri virüs vakası doğrulandı.

Çin merkezli SCMP'nin haberine göre Çinli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada Çin'in Hubei eyaletinde hızla yayılan yeni koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu ölümlerin 41'e yükseldiğini, ülke çapında teyit edilen vaka sayısının 1000'in üzerine çıktığını söyledi.

Yerel yönetimler tarafından yayınlanan verilere göre, Çin'deki 29 ilde 1.112 ölümcül pnömoni benzeri virüs vakası bildirilirken bunların 572'si salgının merkez üssü olan Hubei'nin başkenti Vuhan'da gözlemlendi.

Hubei’de ölüm sayısı 39'a ulaştı. Diğer iki ölüm Hebei ve Heilongjiang eyaletlerinde gerçekleşti.

Hong Kong, Makao, Tayvan, Fransa, Vietnam ve ABD'de de vakalar bildirilmiş durumda.



Hubei'nin Vuhan şehrini diğer şehirlere bağlayan uçuşlar, tren, otobüs ve feribot seferleri askıya alındı.

On sekiz Çin eyaleti, salgına üst düzey bir halk sağlığı acil durum müdahalesini ilan etti. Bu acil durum çerçevesinde kamusal etkinlikler, işletmeler ve okullar kapatılabilir ve göçmen nüfus bu alanlarda karantina altına alınabilir.

