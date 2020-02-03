Çin: ABD'nin Yeni Koronavirüs'e tepkileri korku yayıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yeni Koronavirüs'e yönelik 'kayda değer yardım yerine korku üretip yaydığını' söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Hua Çunying, bugün yaptığı basın toplantısında ABD'nin Yeni Koronavirüs salgınına yönelik tepkilerini eleştirdi.

ABD'nin salgına yönelik "kayda değer yardım yerine korku üretip yaydığını" söyleyen Hua, ABD'nin elçilik çalışanlarını ilk çeken ve Çin vatandaşlarına seyahat yasağı koyan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

"Tüm bunlar yalnızca korku üretip yaydı ki bu, çok kötü bir örnek" diyen Hua, Çin'in ülkelerden akılcı, sakin ve bilime dayalı yargılama ve tepki beklediğini sözlerine ekledi.