CIA’in işkence tekniklerini tasarlayan psikolog: Bugün olsa yine yapardım

CIA’in ‘gelişmiş sorgulama teknikleri’ adı altında uyguladığı işkence yöntemlerini tasarlayan psikologlardan James Mitchell 11 Eylül Davası'nın ön duruşmasında verdiği ifadede ‘Bugün olsa yine yapardım’ dedi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) “gelişmiş sorgulama teknikleri” adını verdiği işkence yöntemlerini tasarlamak ve uygulamaktan sorumlu sözleşmeli psikologlar Guantanamo Körfezi'ndeki askeri mahkemede tanık olarak ifade vermeye başladı.

BBC Türkçe’nin New York Times gazetesinden aktardığı habere göre 11 Eylül Davası'nın Salı günü görülen ön duruşmasında pişmanlık sergilemeyen psikolog James Mitchell, saldırıların kurbanları için ifade verdiğini söyleyerek, "Bugün olsa yine yapardım" dedi.

2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurulan Guantanamo Hapishanesi'nde tutulan 5 sanık da mahkemede hazır bulundu.

'SU ALTINDA TUTARAK HAVASIZ BIRAKMA, KÜÇÜK KUTULARA KOYMA'

Mitchell ve meslektaşı Bruce Jessen tarafından uygulanan işkence yöntemleri arasında su altında tutarak havasız bırakma, küçük kutulara koyma, uykusuz bırakma da bulunuyor.

Yargılananlar arasında 2001 yılında New York, Washington ve Pennsylvania'da ki saldırıların mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed de var.

Pakistanlı bir radikal İslamcı olan Muhammed, Küba'daki Guantanamo Hapishanesi'nde işkence gördüğünü söylemişti. CIA belgeleri de Muhammed'in boğulma etkisi yaratan bir işkence türünden 183 kez geçirildiğini doğrulamıştı.

Mahkemeye çıkarılan diğer 4 sanık, Velid bin Attaş, Remzi bin el Şibh, Ammar el Beluşi ve Mustafa el Havsavi'nin de ABD'ye götürülmeden önce farklı ülkelerdeki “siyah alan” denilen yerlerde CIA tarafından sorgulandıkları biliniyor.

İŞKENCEYİ 'AHLAKİ GÖREV' DİYE SAVUNDU

New York Times'ın haberine göre, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri de mahkeme salonunda bir perdenin arkasından, gözlerden uzak bir şekilde duruşmayı izledi.

Gazetenin haberine göre psikolog Mitchell tanık olarak verdiği ifadede, pişmanlık duymadığını söyledi ve “gözleri dolu bir şekilde” Amerikan halkı için bunları yaptığını savundu.

İşkenceyi “teröristlerin yaşadığı rahatsızlık” olarak nitelemesi dikkat çeken Mitchell şu sözleri sarf etti: “Amerikalıları korumak olan ahlâki görevimin, bize karşı gönüllü bir şekilde silaha sarılan teröristlerin yaşadığı rahatsızlıktan üstün geldiğini düşünüyorum.”

Mitchell sanıklara hitaben, "Siz yıllardır bana ve Doktor Jessen'e karşı gerçek olmayan ve kötü niyetli şeyler söylüyorsunuz" diye konuştu.

Gazetecilere göre sanıklar herhangi bir duygu belirtisi göstermeden ifadeleri dinledi.

Söz konusu 5 sanık aralarında “terörizm” ve “3 bine yakın cinayet”in de olduğu savaş suçlarıyla yargılanacaklar. Suçlu bulunmaları halinde ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilirler.



CIA BAŞKANI HASPEL TAYLAND'DAKİ İŞKENCE MERKEZİNİ YÖNETİYORDU

Mitchell, basınçlı su ile sorgulama ile diğer işkence yöntemlerinin El Kaide'nin ABD'ye bir nükleer saldırı ya da başka bir uçağa daha saldırı düzenleyeceği korkusunun hakim olduğu bir ortamda geliştirildiğini ileri sürdü.

Sanıkların askeri mahkemede yargılanmasına 11 Ocak 2021'de başlanacak.

Mitchell ve Jessen'in tanıklık yapmaları El Beluşi'nin avukatları tarafından talep edildi, ancak kendilerine savunma avukatlarının tümü tarafından sorular yöneltilmesi bekleniyor.

Sanıkların işkence gördüğü merkezler arasında şu an CIA Direktörü olan Gina Haspel'in bir zamanlar yönetiminde bulunan Tayland'daki “siyah alan” da bulunuyor.

