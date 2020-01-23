Büyükelçilikten Çin'e seyahat edeceklere uyarı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan virüs salgınına ilişkin ülkede ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşları için bir uyarı yayımladı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada Çin'deki virüs salgınının Wuhan şehrinde ortaya çıktığına ve civar ülkelerde de vaka sayısının arttığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Çin resmi makamlarınca paylaşılan bilgilerde, yeni virüsün zatürreye yol açtığı, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerinin bulunduğu, sağlık sorunu bulunan yaşlılara ve bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilere daha ciddi etki ettiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Yeni virüsün nezle gibi olağan solunum yolu hastalıkları ile şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açan koronavirüs ailesinden olduğu belirlenmiştir" denildi.

'KORUYUCU MASKE TAKIN'

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Çin’de ikamet eden ve bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçınmaları, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir."

Açıklamada, Çin’de ikamet eden Türk vatandaşlarının, Çin ve DSÖ'nün resmi açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerinde yarar görüldüğü vurgulandı.