Bir devrim inadı: Ernesto Che Guevara...

Küba devriminin liderlerinden Ernesto Che Guevara, ABD ve işbirlikçileri tarafından katledilişinin 52. yılında bir kez daha büyük bir saygıyla anılıyor.

Emperyalizme karşı verilen mücadelenin ve devrim arayışının sembolleşen ismi Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara, bundan 52 yıl önce ABD operasyonuyla katledilmişti.

Che'nin öldürülüşü emperyalistler için bir zaferden çok yarım yüzyılı geride bırakan bir kabusa dönüştü. Che ve yoldaşlarının devrimi zafere ulaştırdığı Küba sosyalizmde ısrar edip kıtaya ve dünyaya örnek olurken, Latin Amerika ve dünya halkları Che'nin devrimci fikirlerinin izinden gitmeyi sürdürüyor.

Che ile özdeşleşen emperyalizme karşı mücadele kararlılığı ve devrim inadı tüm dünyaya yayılırken, Arjantinli devrimci önderi katledilişinin 52. yılında bir kez daha saygıyla anıyoruz.