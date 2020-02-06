Beşikten işkenceci yetiştirmek: Büyüyünce CIA ajanı olmak isteyenlere siteler

ABD’nin istihbarat servisi CIA, resmi internet sitesinde çocuklara yönelik ‘Casus Çocuklar’ adlı bir köşe barındırıyor. Köşede çocuklara yönelik ajanlık öyküleri ve oyunlar bulunurken, CIA'in çocuklara yönelik seslenmesi tekil bir örnek değil, ABD'nin diğer istihbarat kurumları da çocukları özendirme ve onları kendi bünyelerinde çalıştırma girişimlerine sahip.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency, CIA) çocuklara sevimli görünmek adı altında 90'lı yıllarda internet sitesinde ‘Casus Çocuklar’ (Spy Kids) adlı bir bölümü kullanıma soktu. Bölüm çocuklar için nasıl ajanlık yapılabileceğine dair "casusluk oyunları", "gözüpek ajanların" hikayeleri ve benzer içerikler barındırıyor. CIA’in bu adımı çocuklara kurumu özendirmenin yanı sıra “Geleceğe yönelik kadro yetiştirme” programının bir parçası olarak nitelendiriliyor. CIA’in o dönemki sözcülerinden Anya Guilsher, 1990’ların sonlarında yaptığı bir açıklamada çocuklar için hazırlanan programı “Önümüzdeki yedi yıl içinde mevcut programın operasyon görevlisi kadrosunun yüzde 30'undan daha fazlasını yeniden inşa edeceğini öngörüyoruz” sözleriyle duyururken, teşkilatın o dönemki işe alım hedeflerini ise “(bu program dolayısıyla) birini üniversite mezunuyken almanıza gerek yok” ifadesiyle özetlemişti.

AMAÇ CIA’İ ‘İNSAN YÜZLÜ’ OLARAK GÖSTERMEKMİŞ

Sözcü Anya Guilsher, 1998 yılında projeyi tanıtırken çocuklara kurumu çekici gösterme çalışmalarını “Amacımız insanlara bu kurumda çalışanları insan yüzüyle göstermek” olarak nitelendiriyor. Proje kapsamında açılan internet sitesinde çeşitli yapboz oyunları, zeka testleri ve boyama kitabı bölümü bulunuyor. Guilsher söz konusu projenin CIA’de çalışanların nasıl insanlar olduğunu ve nelerle uğraştığını çocuklara gösterebilme ve çocuklarla uğraşabilme fırsatı yarattığı görüşünde. Guilsher, projenin hedefini çocukları küçüklükten casusluk fikriyle tanıştırmanın yanısıra “Gerçekten yapmaya çalıştığımız şey çocukları bilgisayarları kullanmaya, coğrafyayı keşfetmeye ve CIA'in ne yaptığını anlamalarını sağlamak” olarak açıklıyor.



ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) çocuk bölümü

HEDEF 6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR

Olumlu bir imaj oluşturma ve gelecekteki potansiyel çalışanlarına seslenme çabasıyla, ABD’deki on yedi hükümet kurumunun on bir tanesi "bilgilendirici ve eğlenceli" olması hedeflenen ve CIA ile diğer ABD kurumlarının yaptığı operasyonlara dair çocuklara hitaben "kahramanlık hikayeleri barındıran" internet sitesi açmış durumda.

Program 6 yaşındaki çocuklara hitaben hazırlanmış. CIA’in çocuklar için tasarladığı site Nisan 1997’de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton hükümeti tarafından verilen “çocuklar için çevrim içi eğlenceli ve öğretici içerikler yaratılması” kararı kapsamında kurulmuştu.

NSA, CIA, DIA, BÜTÜN ABD KURUMLARI ÇOCUKLARI İSTİYOR

ABD’ye ait istihbarat kurumlarının birçoğu geçmişte çocuklar için ayrı internet sitelerine sahip oldu. Bunların bir kısmı gerek tasarımın istenilen kitleye ulaşamaması gerekse yetersizlikleri yüzünden ortadan kaldırılan projeler olmakla birlikte hepsinin ortak noktası yapılan faaliyetleri küçük çocuklara özendirme amacı gütmeleri.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) internet sayfasındaki 'çocuklar için' olan kısım (Hava savaşı (Air combat) seçeneğiyse platform bazlı bir savaş oyunu. Oyunun başlangıcında ABD askerimiz “Hava savaşına girdiniz, iyi şanslar” diyerek açılış yapıyor. Oyun artık mevcut değil, ancak oyunu oynamış olan internet kullanıcıları ‘oldukça zorlayıcı’ olduğu görüşünde.) ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) internet sayfasındaki 'çocuklar için' olan kısım (Hava savaşı (Air combat) seçeneğiyse platform bazlı bir savaş oyunu. Oyunun başlangıcında ABD askerimiz “Hava savaşına girdiniz, iyi şanslar” diyerek açılış yapıyor. Oyun artık mevcut değil, ancak oyunu oynamış olan internet kullanıcıları ‘oldukça zorlayıcı’ olduğu görüşünde.)

Birçok kurum artık bu projeleri sürdürmüyor, ancak CIA’in çocuk programı hâlâ güncellenerek varlığını sürdürüyor. Artık varlığını sürdürmeyen çocuklara yönelik internet servisleri arasındaysa NSA’in hazırladığı CryptoKids gibi içerikler bulunuyor. NSA’in çocuk sitesi de diğer kurumlarınki gibi vuruş oyunları gibi içerikler barındırırken artık NSA for Kids (Çocuklar için NSA) linki NSA’in lise ve üniversiteli gençlere yönelik eğitim, staj ve yaz kampı programlarının tanıtıldığı "ciddi" bir siteye dönüştürülmüş durumda.

ANAOKULUNDAN LİSEYE 'CIA’YLE ÖĞRENİN'

CIA’in çocuk programın hedef kitlesi kurumun resmi sitesi tarafından açıklandığı üzere anaokulu çocuklarından 12. sınıfa giden gençlere uzanıyor. Sayfada CIA’in "kahramanlık hikayeleri"nin yanı sıra teşkilatın soğuk savaş sırasında "Sovyetlere karşı güvercinleri nasıl kullandığı" gibi bilgiler de yer almakta.

AJAN MI OLMAK İSTİYORSUNUZ? İŞTE UFAK NOTLAR

NSA’in sitesinde “NSA için Nasıl Çalışabilirim?” kısmındaysa lise son sınıf öğrencilerine yirmi ila otuz iki saatlik "bilgi işlem veya ofis teknolojisi çalışması" karşılığında 20 bin doların ödendiği Lise Çalışması Programı hakkında bilgiler bulunuyor.

Bir diğer taraftan CIA çocukları hemen işe almak istemiyor (CIA ajanı olabilmek için en az 23 yaşında olmak gibi bir ön koşul bulunuyor), ancak gelecekteki beklentilerini geliştirmek için ipuçları sunuyor, örneğin: iyi iletişim kurmak ve yazmak, yabancı bir dil konuşmak gibi tavsiyeler mevcut.

