Bangladeş'te koronavirüs duası için on binlerce kişi toplandı!

Bangladeş'in Raipur kentinde on binlerce kişi, "koronavirüse karşı dua" etmek için açık alanda toplandı.

AFP'ye konuşan yerel emniyet müdürü Tota Miah, 10 bine yakın kişinin şafak vakti meydanda toplanarak "şifa duası" ettiğini söyledi.

Duayı organize edenlerse, bu sayının 25 bin olduğunu öne sürdü.

Organizatörlerin, dua için yetkililerden izin almadığı kaydedildi.

Toplanmaya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada olaya yönelik tepkiler yağdı.

İktidardaki Bangladeş Avami Birliği partisinin lideri Obeydul Kader, virüsü kontrol altına almak için cezaevi uygulamasına başvurabileceklerini söyledi.

Kader, "Gerekirse Bangladeş'i kapatırız. Gerekli olan yerde yaptırımlara başvuracağız. Öncelikle insanlar kurtarılmalı. Bunun için her şeyi yaparız" dedi.

Toplam 14 vakanın görüldüğü ülkede şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki sağlık uzmanları yeterli sayıda test yapılmadığı için vaka sayısının daha fazla olabileceğini düşünüyor.

Okulların halihazırda tatil olduğu ülkede yetkililer, vatandaşlara kalabalık toplanmalar gerçekleştirmemeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.

VIDEO: Massive #coronavirus prayer gathering in Bangladesh sparks outcry as the South Asian nation reports its first death in the pandemic pic.twitter.com/5OPwKV6olg

— AFP news agency (@AFP) March 19, 2020