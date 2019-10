ABD'li Senatörden yeni yaptırım tasarısı: Halk Bankası da dahil edildi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

Graham'ın Twitter hesabından yayımladığı tasarıda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik davetin geri çekilmesi isteniyor. Türkiye hükümeti yetkililerine BM misyonları dışında ABD'ye giriş yasağı getiriliyor. Tasarıda Halk Bankası da ABD'nin yaptırım listesine ekleniyor.

The Countering Turkish Aggression Act of 2019 Section by Section Bill Summary

