ABD'li Senatörden yeni yaptırım tasarısı: Halk Bankası da dahil edildi

ABD'li Senatör Lindsey Graham Kongre'ye sunacağı Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren yasa tasarısını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptırım listesinde Halk Bankası da yer alıyor.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 17 Ekim 2019 19:33

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

Graham'ın Twitter hesabından yayımladığı tasarıda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik davetin geri çekilmesi isteniyor. Türkiye hükümeti yetkililerine BM misyonları dışında ABD'ye giriş yasağı getiriliyor. Tasarıda Halk Bankası da ABD'nin yaptırım listesine ekleniyor.

Graham, ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte iki partinin hazırladığı yasa tasarısı üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Hollen burada yaptığı açıklamada "Bu yaptırımlara hedef olmamak Türkiye'nin elinde" dedi. Basın toplantısı Ankara'da ABD'li heyet ile görüşmelerin sürdüğü sırada yapıldı.