ABD'li Senatörden yeni yaptırım tasarısı: Halk Bankası da dahil edildi

ABD'li Senatör Lindsey Graham Kongre'ye sunacağı Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren yasa tasarısını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptırım listesinde Halk Bankası da yer alıyor.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

Graham'ın Twitter hesabından yayımladığı tasarıda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik davetin geri çekilmesi isteniyor. Türkiye hükümeti yetkililerine BM misyonları dışında ABD'ye giriş yasağı getiriliyor. Tasarıda Halk Bankası da ABD'nin yaptırım listesine ekleniyor.

The Countering Turkish Aggression Act of 2019 Section by Section Bill Summary Press conference at 12:30 pm in Senate Radio-TV Gallery. pic.twitter.com/uKixQva3rx — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 17, 2019

Graham, ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte iki partinin hazırladığı yasa tasarısı üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Hollen burada yaptığı açıklamada "Bu yaptırımlara hedef olmamak Türkiye'nin elinde" dedi. Basın toplantısı Ankara'da ABD'li heyet ile görüşmelerin sürdüğü sırada yapıldı.