ABD'li sağlık yetkilisi: Kriz bu hafta kötüleşecek, evde kalın

ABD’de koronavirüs salgını hızla yayılırken, kamu sağlığı hizmetlerinden sorumlu yetkili Jerome Adams, krizin bu hafta içinde kötüleşeceğini söyledi. ABD'de vaka sayısı 40 bini aşarken, 504 kişi de yaşamını yitirdi.

ABD’de kamu sağlığı hizmetlerinden sorumlu yetkili Jerome Adams, koronavirüs salgınıyla ilgili bugüne kadarki en sert uyarısını yayımladı.

Adams, ABD halkını krizin bu hafta içinde ‘’kötüleşeceği’’ yönünde uyardı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, salgının ülkede hızla yayılması sonrası nüfusun üçte birine yakını, yetkililerce yayınlanan "evde kalın" emirleriyle yeni haftaya başladı.

Adams, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu hafta durum kötüleşecek" diyerek, başkent Washington’da her yıl bu zamanlar açan kiraz çiçeklerini görmeye çok sayıda kişinin gitmesine dikkate çekti ve "Salgın bu şekilde büyüyor. Herkes şu anda doğru adımları atmalı: Evde kalın" ifadesini kullandı.

ABD'de vaka sayısı 40 bini aşarken, 504 kişi de yaşamını yitirdi.