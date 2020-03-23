ABD'de 100 milyondan fazla kişiye 'evde kalın emri'

ABD'de son günlerde hızla yayılan koronavirüs vakalarını durdurmak için 100 milyondan fazla kişi için 'evde kalın emri' yayımlandı.

ABD'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlara "Evde kalın emri" yayımlayan eyaletlere New York, Illinois, Connecticut ve New Jersey'in de eklenmesiyle birlikte ABD nüfusunun üçte birine denk gelen sayıda kişi evlerinde kalmaya başladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, yetkililer bu eyaletlerle birlikte "Evde kalın" talimatı altında olan kişi sayısının 101 milyon civarına ulaştığını belirtiliyorlar.

ABD'de şu ana kadar 35 binden fazla kişinin corona virüsü salgınına yakalandığı 400'den fazla kişinin de hayatını kaybettiği biliniyor.