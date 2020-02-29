ABD'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
ABD'de tespit edilen 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.
Sputnik'in haberine göre, konuya ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sebebiyle güney sınırını kapatmayı değerlendirdiklerini bildirdi.