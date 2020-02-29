ABD'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 22:12

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

ABD'de tespit edilen 66 Kovid-19 vakası bulunuyor. 

Sputnik'in haberine göre, konuya ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sebebiyle güney sınırını kapatmayı değerlendirdiklerini bildirdi.