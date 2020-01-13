Aykut Kence Evrim Konferansı ODTÜ'de yapılacak

14. Aykut Kence Evrim Konferansı 24-25 Ocak tarihlerinde ODTÜ'de yapılacak. Halen kayıtları devam eden konferansa 9'u yurtdışından 14 araştırmacı konuşmacı olarak katılıyor. 2007 yılından beri her yıl ODTÜ'de yapılan konferansın geçen yıl kongre merkezinde yapılmasına ODTÜ yönetimi Erdoğan'ın ziyaretini gerekçe göstererek izin vermemişti.

soL - Haber Merkezi