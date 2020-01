Aykut Kence Evrim Konferansı ODTÜ'de yapılacak

14. Aykut Kence Evrim Konferansı 24-25 Ocak tarihlerinde ODTÜ'de yapılacak. Halen kayıtları devam eden konferansa 9'u yurtdışından 14 araştırmacı konuşmacı olarak katılıyor. 2007 yılından beri her yıl ODTÜ'de yapılan konferansın geçen yıl kongre merkezinde yapılmasına ODTÜ yönetimi Erdoğan'ın ziyaretini gerekçe göstererek izin vermemişti.

24-25 Ocak 2020 tarihlerinde ODTÜ'de 14.sü gerçekleşecek olan Aykut Kence Evrim Konferansı'nın (AKEK) kayıtları devam ediyor.

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu adlı öğrenci topluluğunun organize ettiği AKEK'e 9'u yurtdışından olmak üzere 14 araştırmacı konuşmacı olarak katılıyor.

Konuşmacılar arasında yer alan Sheffield Üniversitesi profesörü Roger Butlin, yeni türlerin evriminin mekanizmalarını araştıran dünyaca ünlü bir biyolog. Lozan Üniversitesi profesörü ve bitki evrimi uzmanı John Pannell ise aynı zamanda Avrupa Evrimsel Biyoloji Derneği'nin (ESEB) uzun yıllardır sekreterliğini yürütüyor.

Türkiye'den katılan öğretim elemanları arasında Ankara Üniversitesi'nden çevresel DNA uzmanı öğretim elemanı Emre Keskin, Koç Üniversitesi'nden moleküler ekolog İsmail Kudret Sağlam, İzmir Genom Merkezi'nden virüs uzmanı Zeynep Koçer, Marmara Üniversitesi'nden biyoloji eğitimi uzmanı Sibel İnan yer alacak.

Konferans iki paralel oturum şeklinde düzenlenecek. Oturumlardan birindeki konuşmalar genel kamuoyuna dönükken, diğer oturumdakiler akademik içerikli olacak.

Konuşma konuları dinozorların evrimi, insan türünün evrimi, antik DNA araştırmaları, sentetik genomlar, virüs evrimi gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

AKEK kısaltmasıyla tanınan etkinlikler, evrimsel biyoloji alanındaki son bulguları halka doğru biçimde aktarmayı, aynı zamanda farklı bilim dallarıyla ilgilenen bilim insanlarının bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunmasını amaçlıyor.

2007'den beri ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AKEK'e, geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle ODTÜ yönetimi tarafından kongre merkezinde yer verilmemiş, etkinlik ilk defa üniversite dışında bir mekanda organize edilmişti.

Toplantı kayıtlarına şu bağlantıdan ulaşılabiliyor: https://jotform.com/91842838151966

KATILIMCILAR

Anna-Sapfo Malaspinas, University of Lausanne, İsviçre

Emre Keskin, Ankara University, Türkiye

Esra Durmaz, University of Fribourg, İsviçre

Evelyne Heyer, Muséum Nationale d'Histoire Naturelle, Paris, Fransa

İsmail Kudret Sağlam, Koç University, Türkiye

John Gowlett, University of Liverpool, İngiltere

John Pannell, University of Lausanne, İsviçre

Lawrance Kinkerdall, University of Bergen, Norveç

Nicolas Perrin, University of Lausanne, İsviçre

Octávio Mateus, NOVA University Lisbon, Portekiz

Roger Butlin, The University of Sheffield, İngiltere

Romain Koszul, Institut Pasteur, Paris, Fransa

Sibel İnan, Marmara University, Türkiye

Zeynep Koçer, Izmir International Biomedicine and Genome Institute, Türkiye