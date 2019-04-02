Yeni Şafak GYY: İstanbul seçimleri yenilenmeli, FETÖ operasyonu

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, yaşananların "FETÖ" operasyonu olduğunu iddia etti.

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Karagül; "İstanbul'da seçimler yeniden yapılmalı!.. Çünkü: 31 Mart'ta Türkiye'ye, seçimler üzerinden, açık bir darbe yapıldı. Bu, seçim hilesi ve yolsuzluk değil, çokuluslu müdahaledir. Operasyon FETÖ ve kripto PKK'lılar üzerinden yürütüldü. Ama arkasındaki akıl, 15 Temmuz aklıdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medyada hesabında, “İktidar bloku, oy sayımından lehine bir sonuç çıkmayacağını görünce, bu kez sandık kurulu üyelerini incelemeye alıyor. Son çare olarak “FETÖ bize komplo kurdu” yalanıyla seçimi iptal ettirmenin yolunu arayacaklar. Kaybettiklerini görüyor ve biliyorlar ama kabullenemiyorlar” diye yazmıştı.