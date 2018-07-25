Yedek ödeneğe Erdoğan ile damadı karar verecek

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak yeni oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu idarelerinin 'yedek ödenek' taleplerini, kamu-özel işbirliği projelerini inceleyip karara bağlayacak. Bu başkanlık kamu idarelerinin 'yedek ödenek' taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla birlikte inceleyecek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son sözü birlikte söyleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Bu yeni oluşum kaldırılan Kalkınma Bakanlığı'nın fonksiyonlarını "başkanlık" seviyesinde üstleniyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bu başkanlık, bütçeye son halinin verilmesinin yanı sıra kamunun bütün harcamaları, yatırım projelerini kontrolünde tutacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu idarelerinin “yedek ödenek” taleplerini de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyecek. Ancak son söz yine Cumhurbaşkanı’nda olacak. Cumhurbaşkanı’nca uygun bulunan “yedek ödenek” talepleri karşılanacak.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre:

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenen kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program ile sektörel plan ve programları hazırlayacak.

Kamu idarelerinin "yedek ödenek" talepleri de başkanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla birlikte incelenecek. Cumhurbaşkanı’nca uygun bulunanlar karşılanacak.

Başkanlık, bakanlık ile birlikte kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirecek. Kamu-özel işbirliği projelerini analiz edecek.

Bu başkanlık kamu idarelerinin 'yedek ödenek' taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla birlikte inceleyecek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son sözü birlikte söyleyecek.