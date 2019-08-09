YAŞ emeklisi Tuğgeneral: Güvenli bölge hayal, Suriye ile anlaşmak lazım

'Kadrosuzluk' gerekçesiyle emekli edilen Tuğgeneral Erdal Şener, Amerikalılarla yapılan güvenli bölge anlaşmasının onların çıkarına olduğunu söyledi "Ben Münbiç'te Amerikalılarla devriye yaptım. Dostlar alışverişte görsün devriyesi oldu. Tamamen hayal" dedi.

Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı iken geçtiğimiz hafta Yüksek Askeri Şûra’da normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen Tuğgeneral Erdal Şener, Türkiye’nin Suriye politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik müdahale hazırlığı üzerine konuşan Şener, ABD ile Türkiye arasında mutabık kalınan “Güvenli Bölge” için “Kapalı kapılar ardında TSK’nin kara harekâtını engellemeyi başardılar. Güvenli bölge açıklaması ve ortak harekât toplumun tansiyonunu düşürmeye yönelik bir açıklama” dedi.

'AMERİKALILARLA DEVRİYE YAPTIM, BİR GÜN MENBİÇ’E GİRMEDİK'

Türkiye’nin Suriye sınırlarını geçerek gerçekleştirdiği operasyonlarda da görev yapmış olan Şener, Cumhuriyet‘ten Ali Açar’a verdiği demeçte “ABD, bu anlaşmayla Rusya’ya bölgede ben de varım mesajı verdi. Türkiye’nin orada askeri operasyon yapma yetkisi yok. Oyalama taktiği ile karargah kurup iş yapıyormuş gibi davranacaklar. Bu anlaşma Türkiye’nin değil, ABD’nin çıkarına oldu. Bekle gör politikası uygulanacak. Ortak harekât ve devriyeden bahsediliyor. Ben Fırat’ın batısında PKK/PYD’nin elinde tek olan Münbiç’te Amerikalılarla devriye yaptım. Bir gün Münbiç’e girmedik. Dostlar alışverişte görsün devriyesi oldu. Şimdi 30-40 km. derinlikten bahsediliyor. Tamamen hayal” diye konuştu.

'BİZİ İŞGALCİ OLARAK GÖRÜYORLAR'

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya Rusya’nın nasıl bir cevap vereceğini kestirmenin güç olduğunu da belirten Erdal Şener, şunları söyledi: “Rusya da Suriye de büyük kazanımlar sağladı. Mevcut rejimden deniz ve hava üssü alarak yıllardır hayalini kurduğu sıcak denizlere indi. Rusya, Türkiye’yi ABD ve diğer koalisyon ülkeleri gibi işgalci görüyor. Rus muhatabım korgeneral bunu birkaç kez bizlere söyledi.”

Rusya’nın ABD’nin tampon bölgesine ne yanıt vereceğini kestirmenin de zor olduğunu belirten Şener, “Türkiye orada bir bataklığa düşmüş durumda. Güvenli bölgede 3-4 milyon kişi yaşıyor ve hepsi Türkiye’ye güveniyor. Türkiye yarın ben çıkıyorum derse o insanlar bizden önce Türkiye’ye gelir” dedi.

'TÜRKİYE SURİYE İLE ANLAŞMALI'

“Bu sorunlardan kurtulmanın yolu mevcut rejim ile bir araya gelerek bir anayasa çerçevesinde anlaşmak olmalı” diyen Şener “Yapılacak anayasada uluslararası arenada garanti altına alınıp, insanların orada kalması sağlanmalı. Aksi halde bizim oradan çıkmamız mümkün değil. Mevcut dış politika ve basiretsiz adamların bilinçaltındaki düşüncelerle bu işlerin düzelmesi zor” ifadelerini kullandı.