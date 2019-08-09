Volkswagen geleceğine yatırım yapıyor! Yasaklanan yüzbinlerce dizel araç Türkiye yolunda

Amerika’nın dizel motorların yazılımlarıyla oynayıp düşük karbon monoksit değerleri gösterdiği için kestiği ağır cezalarla boğuşan Volkswagen, yasaklanan yüzbinlerce aracı Türkiye'ye getireceği iddia edildi.

Amerika’nın dizel motorların yazılımlarıyla oynayıp düşük karbon monoksit değerleri gösterdiği için kestiği ağır cezalarla boğuşan Volkswagen’in ABD ve Güney Amerika’nın yasakladığı yüzbinlerce dizel aracı, gümrüksüz Türkiye’ye sokulabilecek.

Sözcü'den, Ali Gülen'in haberine göre, Volkswagen yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra “Türkiye'ye yatırım eğilimine” girerken, önceki gün cumhurbaşkanlığı kararıyla Volkswagen'e, kimsenin pek bir anlam veremediği özel teşvik geldi.

ABD KITASINDAKİ STOKLAR ERİYECEK

Bu teşvikle, Volkswagen sıfır gümrüklü Türkiye'ye araba sokacak ve bunları iç piyasada satacak, bu ülkelerdeki stoklar ise eriyecek. Volkswagen de, Kuzey ve Güney Amerika'daki otomobilleri çöpe atma zorunluluğundan kurtulacak. Böylece milyarlarca dolarını kurtaracak.

Gümrüksüz otomobil getirip Türkiye'de satma işlemi, yatırımın yüzde 20'sinin ödenmesinden başlayacak ve bitene kadar devam edecek. Böylece Volkswagen, ABD'deki ve Güney Amerika'daki stoklarını getirip Türkiye'de eritecek. Çevreyi kirleten ve halen ABD'deki bantlarda üretimi süren araçlar, Türkiye'de yollara çıkacak.

25 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİLER

Amerika'daki dizel soruşturmaları nedeniyle yaklaşık 25 milyar dolar zarara uğrayan Volkswagen grubuyla ilgili bu ülkede soruşturmalar sürüyor. Şu anda da bazı yöneticiler için ceza davaları gündemde.

ABD piyasasından çekilen ya da banttan çıktıktan sonra satılmayan 102 bin yeni Volkswagen otomobil, Kaliforniya çölünde, Baltimore Limanı'nda, Detroit'teki Silverdome stadyumunda ve Seattle yakınlarındaki bir nükleer santralin yanındaki bir tarlada bulunuyor.