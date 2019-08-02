VİDEO | 22 bin lira maaş vekillere yetmiyormuş: Arabası olmayan, kira ödeyen varmış...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bir şahıs, Türkiye'nin küçük bir şehrinde, ilçesinde oturuyor. Aylık giderleri o şehrin, o ilçenin kapasitesi içinde, ayda bir veya iki misafiri ya gelir ya gelmez biri maaşa bakınca maaş çokmuş diyebilir' dedi, vekil maaşlarının çok olmadığını söyledi. Şentop, ayda 22 bin lira maaş alan vekillerin zorluk yaşadığını öne sürerken, 'Maddi durumu olmadığı için aracı olmayan vekiller var, kira ödeyen vekiller var' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uzun yıllardır tartışma konusu olan milletvekili maaşlarına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğu Türkiye'de ayda 22 bin 200 lira alan vekillerin maaşının "harcaması çok olmayanlara" yüksek geldiğini öne süren Şentop, "Bir şahıs, Türkiye'nin küçük bir şehrinde, ilçesinde oturuyor. Aylık giderleri o şehrin, o ilçenin kapasitesi içinde, ayda bir veya iki misafiri ya gelir ya gelmez biri maaşa bakınca maaş çokmuş diyebilir" dedi.

Şentop, 2 bin lirayla ev geçindirmeye çalışan milyonlarca emekçinin olduğu Türkiye'de, 22 bin lira maaş alan vekillerin zorluk yaşadığını, bazı vekillerin arabasının olmadığını, bazı vekillerin kira ödediğini söyledi.

Şentop, “Milletvekiline asgari ücret verin yaşayabiliyorsa gelsin yapsın o zaman” dedi.

İşte o konuşma: