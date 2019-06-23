Türkiye'de son 10 yılda 30 bin 984 intihar

Türkiye'de geçtiğimiz yıl resmi verilere göre 3 bin 161 kişi yaşamına son verdi. 2009-2018 yılları arasında ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise resmi verilere göre 30 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hazırladığı raporla Türkiye’de son 10 yılda yaşanan intihar vakalarını mercek altına aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Emir’in hazırladığı raporda şu tespitler yer aldı:

- 2018’de 3161 kişi yaşamına son verdi: Türkiye genelinde geçim sıkıntısı nedeniyle intihar haberleri artarken, ekonomik krizin başladığı 2018’de resmi verilere göre 3 bin 161 kişi yaşamına son verdi. 2018’de ortalama her 25 bin kişiden biri intihar etti.

- 4 kişiden 3’ü erkek: 2018’de gerçekleşen intiharların yüzde 24.4 oranıyla yaklaşık 760’ını kadınlar, yüzde 75.6 oranıyla yaklaşık 2 bin 380’ini ise erkekler oluşturdu.

- Geçim zorluğu ikinci sırada: İntiharlarda “bilinmeyen” ve “diğer” kategorisinde toplam 2 bin 16 vaka yer aldı. Nedenleri bilinen intiharlarda “hastalık” nedeniyle 677 intihar vakası ilk sırada yer alırken “geçim zorluğu” nedeniyle gerçekleşen intiharlar 246 vakayla ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada aile geçimsizliği nedeniyle 129 intihar vakası yer aldı.

- Gençler intihar ediyor: 2018 verilerine göre 15 yaş altı 69 çocuk, 15-19 yaş grubundandan da 304 genç yaşamına son verdi. Son 10 yılın verileri incelendiğinde 15 yaş altı 918 çocuk intihar etti. Son 10 yılda 15-19 yaş aralığında intihar edenlerin sayısı ise 3 bin 523 oldu.

- Ekonomik kriz intiharı tetikliyor: 2009-2018 yılları arasında ölümle sonuçlanan intihar sayısı resmi verilere göre 30 bin 984 olarak kayıtlara geçti. Son 10 yılda geçim zorluğu gerekçesiyle İstanbul’da 379, İzmir’de 248, Ankara’da 216, Bursa’da 136, Adana’da 93 intihar vakası gerçekleşti.