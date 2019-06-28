Tekirdağ’da kimyasal paniği: Evler boşaltıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlamanın ardından çevreye yayılan kimyasal maddeden etkilenen yurttaşlar hastaneye kaldırıldı. Mahallede oturanlara bölgeden uzaklaşmaları uyarısı yapıldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama meydana geldi.

Çorlu Haber'in haberine göre patlamanın ardından yaklaşık 20 ton formik asit çevreye saçıldı.

Olay sırasında bir çocuğun ve ailesinin aside temas ettiği ve Çorlu Devlet Hastanesi'nin KBRN bölümüne kaldırıldığı belirtiliyor.

Ağır ve yakıcı kokudan etkilenen bazı yurttaşlar da hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri çevredeki evlerde oturanlara evlerini terk ederek bölgeden uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

Olayın ardından gelen firma yetkilisi patlamanın meydana geldiği tankerin içinde 20 ton formik asit olduğunu ve suyla seyreltilmesi gerektiğini söyledi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Mahalleli yerleşim bölgelerine yakın inşa edilen tesisten daha önce de yoğun koku nedeniyle şikayetçi olduklarını ancak dikkate alınmadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.