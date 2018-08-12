Süleymancılar'a ait yurt, istismar sebebiyle kapatıldı

Antep’te Süleymancılar Cemaati’ne ait bir yurtta, çocuğa yönelik istismar yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından yurdun faaliyetleri durduruldu.

Süleymancılar Cemaati’ne ait Özel Sam Köyü Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda çocuklara yönelik istismarın ardından yurdun faaliyetleri durduruldu.

Antep’in Şehitkamil ilçesindeki Sam Mahallesi’nde faaliyet gösteren yurtta, çocuklara yönelik istismar yaşandığı ve olayın dava konusu olduğu ortaya çıkmıştı.

14 yaşındaki üç öğrencinin kaldığı odanın karşısında "eğitmen" olduğu söylenen yurt görevlisinin odası bulunuyor. Adının A. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki yurt görevlisinin, karşı odada kalan üç çocuktan ikisine istismarda bulunduğu belirtildi.

AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

İstismar edilen iki öğrenci olayı ailelerine anlatamazken, istismara uğramayan üçüncü öğrencinin yaşananları ailesine aktarmasıyla olay ortaya çıktı.

Üçüncü öğrencinin ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine, konu yargıya intikal etti. Sulh ceza mahkemesine sevke edilen yurt görevlisi A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİMER'E SORULDU

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

Kalkan, CİMER’den şu sorulara yanıt istedi: “Gaziantep'te böyle bir olay yaşanmış mıdır? Eğer bu iddialar doğruysa; söz konusu kişi hakkında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? Eğer bu iddialar doğruysa; söz konusu yurt hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Yurt olarak faaliyet göstermeye devam etmekte midir? Söz konusu yurda ait en son denetimler ne zaman yapılmıştır? Hangi kurum tarafından yapılmıştır? 2018 Yılı içinde Gaziantep genelinde bu veya benzeri şikayetler olmuş mudur? Olduysa bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmıştır?”

CİMER, Kalkan’ın sorularını Şehitkamil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Müdürlük tarafından Kalkan’a verilen yanıtta, gereken incelemenin yapıldığı ve davanın devam ettiği belirtildi.

Yanıtta şu ifadeler yer aldı: “21.07.2018 Tarihli ihbar nedeniyle Sam Mahallesine gidilmiş, gerekli kişi ve kuruluşlarla iletişime geçilmiştir. İhbarda adı geçen Özel Sam Köyü Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaklaşık 2 ay önce 2 yurt öğrencisine istismar uygulandığının iddia edilmesi nedeni ile Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmış, gerekli müdahalelerde bulunulmuş, mahallenin bağlı bulunduğu Organize Sanayi Polis Merkezi’nin olaya anında müdahale ettiği, şüpheli kişileri gözaltına aldığı, olayın adli makama intikal ettiği, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve davanın devam etmekte olduğu, yaşanan olay sonrasında yurdun faaliyetlerinin durdurulduğu, mevcut durumda faaliyetinin devam etmediği, söz konusu yurtların bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde olduğu, 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze bu veya benzeri bir şikayetin bulunmadığı tespit edilmiştir.”

soL'UN HABERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Şehitkamil ilçesi Sam mahallesinde Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdunda yaşananlar soL'un özel haberiyle konuşulmaya başlanmıştı.

soL'un 6 Temmuz'da yaptığı "Yine tarikat yurdu, yine cinsel istismar: Süleymancıların yurdunda taciz" başlıklı haberin ardından konu Türkiye gündemine gelmişti.