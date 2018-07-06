Yine tarikat yurdu, yine cinsel istismar: Süleymancıların yurdunda taciz

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Sam mahallesinde Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdunda 14 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cemaat ve tarikatlara ait öğrenci yurtlarında ve Kuran kurslarında çocuklara yönelik cinsel saldırıların ardı arkası kesilmiyor. 2016'da Karaman'da Ensar Vakfı'na ait öğrenci yurtlarında çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunulması olayıyla ayyuka çıkan cemaat ve tarikat yurtlarındaki istismar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Gaziantep'te Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdu oldu.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Sam mahallesinde faaliyet gösteren Özel Sam Köyü Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan cinsel istismar olayı dava konusu oldu.

YURTTA KALAN İKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDİASI: YURT GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Süleymancılar'a ait olduğu bilinen Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Sam mahallesindeki yurdunda yatılı kalan 14 yaşındaki üç öğrenci aynı odayı paylaşıyorlardı. Odanın karşısındaki başka bir odada da "eğitmen" olduğu söylenen yurt görevlisi kalıyordu. Adının A. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki yurt görevlisinin, karşı odada kalan üç çocuktan ikisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İstismara maruz kalan iki çocuğun olayı ailelerine anlatamadıkları, ancak istismara uğramayan üçüncü çocuğun olayı kendi ailesine aktarması sonucu istismarın ortaya çıktığı öğrenildi. İstismara uğramayan çocuğun ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine konu adliyeye intikal etti. Savcılık mütalaa yazarak yurt görevlisi A:'yı sulh ceza mahkemesine sevk etti. Konuyu değerlendiren mahkeme A.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Konuyla ilgili iddianamenin henüz hazırlanmadığı öğrenildi.

YURT YÖNETİMİ SUSKUN

Telefonla ulaştığımız yurt yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Adının "Orhan" olduğunu söyleyen bir yurt görevlisi, "Bu konuyu ne maksatla soruyorsunuz, haber mi yapacaksınız" dedikten sonra, daha sonra aramamızı söyleyerek telefonu kapattı. Sonraki aramalarımızsa yanıtsız kaldı.