Sputnik: El Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde

El Nusra lideri Ebu Muhammed el-Cevlani’nin ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği öne sürüldü.

Hayat Tahrir eş-Şam (el Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Cevlani’nin (gerçek ismi Ahmed Hüseyin el-Şara) kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib bölgesinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve El Nusra liderinin ameliyat edildiğini iddia eden kaynak, "Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi terörist Ebu Muhammed el-Cevlani'dir" ifadelerini kullandı.

Kaynak, el-Cevlani'nin yoğun bakıma alındığını, durumunun ağır olduğunu, El Nusra liderinin komada olduğunu da sözlerine ekledi.