Seda Sayan: Erdoğan'ı çok seviyorum, Kılıçdaroğlu sanat düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki askeri birliği ziyaretine katılan AKP ünlülerinden Seda Sayan, Erdoğan'ı çok sevdiğini, Kılıçdaroğlu'nun sanat düşmanı olduğunu söyledi. Sayan, 'Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki askeri birliğe yaptığı ziyarette yer alan AKP ünlülerinden Seda Sayan, kendilerine yönelik eleştiride bulunan isimleri hedef aldı.

Sabah gazetesine konuşan Sayan, "Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Meral Akşener'in 'İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' sözünü asla unutmayacağım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun bize hakaret etmesi. Kılıçdaroğlu, sanatçı düşmanı. O bizi tanımıyorsa, biz onu hiç tanımıyoruz" derken,"Cumhurbaşkanımız, tüm sanatçıların ne kadar değerli olduğunun farkında; kimseyi ayırt etmiyor. Bizlere, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunma imkanı verdiği için hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Genelkurmay Başkanımız'a çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ı çok seviyor ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.