Erdoğan'la birlikte sınır birliğine giden AKP ünlüleri ve futbolcuların listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'da sınır birliğine giden AKP ünlüleri ve futbolcular dikkat çekti. Erdoğan'ın kamuflajlı şovuna destek verenler isimler, Saray davetlerinin de gediklileri arasından seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır birliğini askeri kamuflajla ziyaret etti, ziyarete AKP ünlüleri de eşlik etti.

İşte o isimler:

Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Fikret Orman, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Tarık Çamdal, Eray İşcan, Gökhan Zan, Kenan Sofuoğlu, Esra Erol.

Erdoğan'la birlikte ziyarete katılan isimler, Hürriyet'ten Hande Fırat'a şunları söyledi:

"Yavuz Bingöl: Sınırdaki askerlerimize moral ziyaretine gidiyoruz.

Hülya Koçyiğit: Daha önce de gittik, askerimize moral vermeye. Şimdi de onlara teşekkür etmeye gidiyoruz. O silah arkadaşlarına tebriklerimizi iletmeye, şehitlerimize de rahmet dilemeye gidiyoruz.

Ajda Pekkan: Şehitlerimizin silah arkadaşları var, onların da orada bir morale ihtiyacı var. Biz de yanlarında olacağız. Allah ülkemizi, vatanımızı korusun.

Emel Müftüoğlu: Ben bir asker kızıyım. Dünyada kutsal meslekler var, askerlik, polis ve öğretmenlik. Askerlerimize bizzat teşekkür etmek isteriz.

Sibel Can: Çok güzel bir türkü söyledik Afrin'le ilgili. Ben de yorumlama şansına sahip oldum. Şu anda moral için oraya gidiyoruz."