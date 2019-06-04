Sadece 'eşek' deyince kızıyorlar: Generallerin Akit sevgisi

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam bir açıklama yayınlayarak Akit haber müdürü Murat Alan’ın ‘Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar’ sözlerine ilişkin tepkisini dile getirdi. Oysa cumhuriyet karşıtı, gerici ve saldırgan yazıları hala hafızalarda olan Eski 'Yeni Akit' Genel Müdürü Hasan Karakaya'nın yaşamını yitirmesinin ardından taziyesini sunan ilk kurumlardan biri Genelkurmay Başkanlığı olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı açıklamayla Akit TV'de sarfedilen "Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar" sözlerine tepki göstermesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün konuya dair tepkilerini dile getirdi. Oysa Akit'in cumhuriyet karşıtı eylemleri yeni değil.

Eski Yeni Akit Genel Müdürü Hasan Karakaya'nın halk düşmanı, cinsiyetçi ve cumhuriyet değerlerine karşı saldırı ve hakaret içeren yazıları hala hafızalardaki yerini koruyor.

Karakaya'nın 2015 sonunda yaşamını yitirmesinin ardından ise taziyelerini sunan ilk kurumlardan biri Genelkurmay Başkanlığı olmuştu.

AKAR: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE DİL UZATMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Bu sabah Akit TV'de yer alan sözlere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi.