Reyhanlı'da eski IŞİD üyesine cenaze töreni düzenlendi, halkı kaymakam sakinleştirdi

Eski IŞİD üyesi olan Ceyşul İzze komutanı Sarut dün öldükten sonra bugün Reyhanlı'da cenaze töreni düzenlenmesi, halkın tepkisini çekti. Sosyal medyadan rahatsızlıklarını dile getiren halkı, Reyhanlı Kaymakamı 'bir daha olmasına izin vermeyeceğiz' diyerek sakinleştirdi.

Ceyş’ul İzze komutanı olan Abdülbasit el-Sarut Hama’nın kuzeyinde Suriye Ordusu'na karşı savaşırken, yaralandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde getirildiği hastanede dün (8 Haziran) öldü.

2012’de “Alevilerin kökünü kazıyacağız” dediği görüntülerle gündeme gelen, 2014’te IŞİD’e üye olan Abdülbasit el-Sarut'a Reyhanlı’da cenaze töreni düzenlenmesi halkın tepkisini çekti.

KAYMANAKAM: BU TÜR PROVOKASYONLARA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Reyhanlı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Suriyeli muhaliflerin komutanlarından birinin cenazesinin, konvoy şeklinde Suriye Bayraklarıyla ve sloganlarla izinsiz gösteriye dönüştürülmesi kabul edilemez ve sorumsuzca bir davranıştır. Bu tür provokasyonlara açık eylemlere müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini rica ederim. Sükûnetini ve vakarını koruyan Reyhanlı halkına da ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu, bir takipçisinin sorusu üzerine de “Tekrarına müsaade etmeyeceğiz” yanıtı verdi.

Tekrarına müsaade etmeyeceğiz. — Fatih Çobanoğlu (@CobanogluF) 9 Haziran 2019

'İZZE TÜRKİYE İLE HAREKET EDİYOR'

İnsani Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkan'ı Abdurrazzak İldiz yapılan cenaze törenini savunarak, İzze'nin Türkiye ordusu ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

Cenaze töreni değil mesele. Bunun bir gösteriye dönüşmesi. Kornalarla, sloganlarla, bayrak açarak. Toplumun hassasiyetlerini dikkate almaları gerekir. Yanlışa yanlış demek lazım. — Fatih Çobanoğlu (@CobanogluF) 9 Haziran 2019

Eski IŞİD üyesi olan Ceyşul İzze komutanı Sarut, Suriye ordusuna saldırırken öldürüldü. Suriye'nin Hama kentinin kuzeyinde cihatçı örgüt Ceyşul İzze örgütünün komutanı Abdulbasit El Sarut, Suriye ordusuna saldırırken öldürüldü. Sarut daha önce El Nusra ve IŞİD gibi örgütlerin de bünyesinde savaşmış, ardından Ceyşul İzze'ye katılmıştı.