Restorasyon skandalı: 800 yıllık tarihi kapı tanınmaz hale geldi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan 800 yıllık Alaaddin Camii'nin Taç Kapı'sı, 2015'ten bu yana süren restorasyonun sonucunda tanınmaz hale geldi. Eserin eski halinde bulunan bezeme ve motiflerin neredeyse tümü artık yok.

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 800 yıllık Alaaddin Camii'nin 2015 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. Anadolu beylikleri döneminde yapılan caminin restorasyonu sonucunda ünlü Taç Kapı'nın üzerindeki bezeme ve motiflerin büyük ölçüde ortadan kalktığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan Ömer Erbil imzalı habere göre, restorasyon projesinin mimarı Mehmet Emin Yılmaz, tüm duvarların statik incelemesinin yapıldığını, taç kapıdaki taşlardan numuneler alındığını ve sökülerek güçlendirmeye karar verildiğini ve nitelikli taşların depoya kaldırıldığını söylese de restorasyon sırasında kapı taşlarının bir kısmının üstüne numaralar konmasına karşın yola gelişigüzel dizildiği iddia edildi.

İLK RESTORASYON SKANDALI DEĞİL

Türkiye'de yaşanan tarihi eser tahribatına her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan restorasyonlar sonucu oluşan tahribatlar hala hafızalarda.