Polisin cinsel saldırısına uğradı, Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildi: Can güvenliğimden endişeliyim

Gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan, sonrasında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen öğrenci Merve Demirel, can güvenliğinden endişe ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan, sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Merve Demirel, yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye’de tacizin çok yaşanan bir durum olduğunu söyleyen Demirel, "Bu durum karşısında susmayın, annenize anlatın, babanıza anlatın, kadınlar olarak seslerinizi yükseltin denilen ve böyle politikalarla yürütülmeye çalışan bir ülkede kadının susmasını beklemek korkunç bir şey" diye konuştu.

“Şu an tek derdim aileme, kardeşime söyledikleri şeyler yüzünden bir zarar gelebilir mi?” diyen Demirel, yetkililerin yaptığı açıklamaların olayı bağlamından kopardığını söyledi. Demirel, “En son geldiğimiz noktada kendim ve ailem adına can güvenliğimizi düşünüyorum” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye’de tacizin çok yaşanan bir durum olduğunu söyleyen Demirel, "Bu durum karşısında susmayın, annenize anlatın, babanıza anlatın, kadınlar olarak seslerinizi yükseltin denilen ve böyle politikalarla yürütülmeye çalışan bir ülkede kadının susmasını beklemek korkunç bir şey" diye konuştu.