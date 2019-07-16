Pakistan'a satılan ATAK helikopterine motor bulunamadı

Türkiye ile Pakistan arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma ile 30 adet T129 ATAK helikopterinin ihracatının yapıldığı duyurulmuştu. ABD-İngiltere ortak yapımı motor kullanan helikopterin ihracatı için ABD’nin gerekli izni vermediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yandaş basın kuruluşlarının temsilcileriyle önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, geçtiğimiz yıl anlaşmaların imzalandığı ve 2019’da Pakistan’a teslim edileceği sözü verilen ATAK helikopterinin ihracatının henüz yapılamadığını açıklamıştı.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, helikopterde kullanılan ABD'li Honeywell ile İngiliz Rolls Royce şirketlerinin ortak girişimi olan Light Helicopter Turbine Engine Company’in (LHTEC) ürettiği CTS800 tipi motor için talepte bulunulduğu ancak ABD Savunma Bakanlığı’ndan beklenen iznin çıkmadığı ifade edildi.

Anlaşmayla birlikte yapılan ihracatın toplam tutarının 1.5 milyar dolar olduğu duyurulmuş, motor izni çıkmamasının ardından helikopter için Fransa ve Polonya’dan alternatif motor arayışında olunduğu haberleri basına yansımıştı.

Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 41, Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 olmak üzere toplam 47 ATAK helikopterinin teslim edildiği belirtiliyor.