Oylar sayılırken çok sayıda sandıkta müşahitlere engelleme

24 Haziran seçiminde sayıma geçilirken, Adil Seçim Platformu'ndan açıklama geldi.
"Sandıklar açılmaya başlar başlamaz yurt çapında müşahitlerin binalara alınmadığı yönünde ihbarlar almaya başladık" denilen açıklamada, "Oy sayma işlemini müşahitler ve o sandıkta oy kullanan seçmenler belli bir mesafeden takip edebilirler. #Seçim2018" ifadeleri kullanıldı.
OHAL yalanıyla sandık başında olmanızı engellemelerine izin vermeyin. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayla, sandık başında olmanız sonuna kadar hakkınız. pic.twitter.com/5X0SgWgY8x
— harunkaranfilci (@harunkaranfilci) 24 Haziran 2018