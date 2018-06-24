Oylar sayılırken çok sayıda sandıkta müşahitlere engelleme

Adil Seçim Platformu, oy sayımı başladığı sırada çok sayıda müşahitin oy sayım bölgesine alınmadığını duyurdu, uyarıda bulundu.
Pazar, 24 Haziran 2018 17:36

24 Haziran seçiminde sayıma geçilirken, Adil Seçim Platformu'ndan açıklama geldi.

"Sandıklar açılmaya başlar başlamaz yurt çapında müşahitlerin binalara alınmadığı yönünde ihbarlar almaya başladık" denilen açıklamada, "Oy sayma işlemini müşahitler ve o sandıkta oy kullanan seçmenler belli bir mesafeden takip edebilirler. #Seçim2018" ifadeleri kullanıldı.

 