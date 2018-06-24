Oylar sayılırken çok sayıda sandıkta müşahitlere engelleme

Adil Seçim Platformu, oy sayımı başladığı sırada çok sayıda müşahitin oy sayım bölgesine alınmadığını duyurdu, uyarıda bulundu.

24 Haziran seçiminde sayıma geçilirken, Adil Seçim Platformu'ndan açıklama geldi.

"Sandıklar açılmaya başlar başlamaz yurt çapında müşahitlerin binalara alınmadığı yönünde ihbarlar almaya başladık" denilen açıklamada, "Oy sayma işlemini müşahitler ve o sandıkta oy kullanan seçmenler belli bir mesafeden takip edebilirler. #Seçim2018" ifadeleri kullanıldı.