Oruç tutmayan öğrenci sınıftan atıldı

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan astım hastası E.T. isimli öğrenci; okullarında görev yapan din dersi öğretmeni Orhan Salim tarafından, oruç tutmadığı için sınıftan atıldığını açıkladı.
E.T.'ye göre olay anında bazı öğrenciler öğretmeni alkışlarken, öğretmen “oruç tutmayanlar Müslüman değildir” ifadelerini kullandı.
SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
Din derslerine giren Orhan Salim isimli kişinin öğretmen olmadığını, Eyüpsultan Cami imamı olduğunu söyleyen E.T.'nin yaşadıklarının araştırılması için CHP tarafından soru önergesi verildi.
CHP milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlanması için verdiği soru önergesi şöyle: