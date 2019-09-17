Öğrenciler cami avlusundaki konteynerde eğitim görüyor!

İzmir Buca'da bulunan Belenbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 60 öğrenci, yıllardır tamamlanamayan okul inşaatı nedeniyle cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyorlar. Sağlıksız koşullarda eğitim gören öğrencilerin velileri durumdan şikayetçi.

İzmir Buca'da bulunan Belenbaşı Mahallesi'nde öğrenciler, yıllardır tamamlanamayan okul inşaatı nedeniyle cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyorlar.

Yaklaşık 60 öğrencinin bulunduğu Belenbaşı İlkokulu'nda geçen yıl yenilenmek üzere binaların yıkıldığı ancak yenileme işini alan firmanın konkordato ilan etmesiyle okul inşaatlarının yarım kaldığı belirtiliyor.

Tamamlanamayan okul inşaatı nedeniyle öğrenciler 3 yıldır cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim görüyor.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR

soL'un görüştüğü veliler, çocuklarının sağlıksız koşullarda eğitim almasından rahatsız olduğunu söylerken, 4 dönemdir durumun değişmediğini belirttiler. Bir veli dersliklerin tuvaletin yanında olduğu için kokunun ders boyunca çocuklar tarafından solunduğunu söyledi.

Veliler durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Erkek öğrenciler cami cemaatiyle aynı tuvaletini, kız öğrenciler ise cami avlusundaki sağlık ocağına ait tuvaleti kullanıyor. Kendi imkanlarımızla okulu düzenlemeye çalıştık ama yetersiz tabi ki. Ortaokul öğrencileri Karaağaç'a gidiyor. Hem orada hem burada ulaşım ve yemek problemi var. Okulun tadilatı yarım kalmış haldeyken, caminin tadilatı yapıldı, boyandı. Okulumuzun tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız üşüyor, oyun alanları da yok üstelik" diye konuştu. Bazı veliler de, yol parası verme pahasına çocuklarını uzaktaki okula kaydettirdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili mahalle muhtarı İsmet İlhan ise yetkililerin sürekli inşaatın biteceği sözünü verdiğini ancak bir türlü sonuç alınamadığını söyledi. İlhan ayrıca kışın dersliklerinin birinin soba ile diğerinin de klimayla ısıtılmaya çalışıldığını belirtti.