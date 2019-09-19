Nurettin Yıldız: Kadınların 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak

Gerici açıklamalarıyla bilinen Nurettin Yıldız, bu kez de kadınların kaç kilometre araç süreceğine karıştı. Yıldız, 'Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km'den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır' dedi.

"6 yaşında çocukla evlenilebilir”, "Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir", “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" diyen, asansörde "halvet" fetvası veren Nurettin Yıldız, şimdi de kadınların kaç kilometre araç sürebileceğine ilişkin fetva verdi.

Yıldız, bir kadın takipçisinden gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km'den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. Mesela İstanbul'dan Bolu'ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” yanıtını verdi.