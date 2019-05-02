Nâzım Hikmet’in sesinden işçilerin Nazım’a hediyesi : ‘Kırmızı Bir Karanfil’

TÜSTAV Bursalı işçilerin, Nâzım Hikmet’e 1 Mayıs’ta verdikleri hediyenin anlatıldığı ses kaydını yayımladı.

Bursalı işçilerin, Nâzım Hikmet’e 1 Mayıs’ta verdikleri hediyeyi anlattığı ses kaydı TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı) tarafından paylaşıldı.

Yılı belirtilmeyen ses kaydının Budapeşte Radyosu’nda yayımlandığı belirtildi.

'BURSALI İŞÇİLER HAPİSHANE ETRAFINDA GÖSTERİ YAPACAK'

Nâzım Hikmet, Bursa Hapishanesi’nde tutsakken 1 Mayıs’a dört gün kala hapishanenin etrafının jandarmalar tarafından sarıldığını, içeriye ziyaretçi dahi alınmadığını söylediği ses kaydında, "Bursa işçilerinin bir kısmı bir gösteri yapacak ve bu gösterilerini Bursa hapishanesinin önünde yapacak. Bir Türkiye komünisti yani kendilerinden bir insan Bursa Hapishanesinde yattığı için. Bundan dolayı hapishane çevrildi bir hafta önce ve hatta içeriye ziyaretçi bırakmadılar" diyor.

Nâzım, 1 Mayıs’tan hemen önce, kalp krizi geçirdiği için hastahanede yatarken birbirleriyle kavga etmiş iki yaralı çocuğun hastaneyi getirildiğini, ikisinin de birbirinden şikayetçi olduklarını ve tutuklandıklarını anlatıyor.

'KÜÇÜK KIRMIZI BİR KARANFİL ÇIKARTTI'

Olayın devamını şöyle anlatıyor Nâzım , "Neyse yatıyorum koğuşta, gece yarısı uykum da tavşan uykusudur. Şimdi mütemadiyen ev ha basıldı ha basılacak olduğu için mecburum daima tetik üstü durmaya. Neyse kapı açıldı –gırç- baktım çocuk içeri girdi. Malum hastanede lamba sönmez. Lambayı söndürme hakkına haiz değilsin, lamba yanar. Girdi çocuk içeri. Kalktım “ne istiyorsun?” dedim. “Nâzım abi sana geldim” dedi. “Yarın 1 Mayıs” dedi. “Arkadaşlar sana bir hediye gönderdiler” dedi. İşçi tulumunun içinden küçük bir karanfil çıkardı. Kırmızı bir karanfil. Ömrümde aldığım en büyük hediye ve en büyük mükâfat bu karanfildir."

Kaynak : tüstav.org

Link : http://www.tustav.org/gorsel-isitsel/nazim-hikmet-bursa-cezaevindeki-1-m...