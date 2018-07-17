Mudanya'da tarih talanı: Myrleia Antik Kenti hedefte

Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti'ne AVM yapmak isteyen Özdilek Grubu'nun patronu Hüseyin Özdilek'e mahkeme engel olmuştu. Özdilek, İmar Affı'nı fırsat bilerek yargı sürecinin etrafından dolaştı.

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik Kenti, Özdilek Grubu'nun patronu Hüseyin Özdilek'in hedefinde.

Antik kenti Özdilek AVM'ler zincirinin parçası haline getirmek isteyen Hüseyin Özdilek, duyarlı yurttaşların başlattığı hukuki süreç sonucunda engellenmişti.

Ancak Özdilek hukuki sürecin etrafından dolanmanın yolunu buldu. Özdilek, çıkarılan İmar Affı’ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi aldı, böylece davalık AVM projesini kaydettirmiş oldu.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYORDU

Danıştay 14. Dairesi, Myrleia Antik Kenti üzerine yapılan AVM inşaatıyla ilgili süren dava için bilirkişi raporuna dayanarak verilen ret kararını, bilirkişi olarak atanan kişilerin görev alanlarının uyumsuzluğu sebebiyle bozdu.

Danıştay 14. Dairesi, bilirkişi heyeti içinde en az bir arkeolog ile mimar ya da inşaat mühendisinin olmamasını eleştirerek davanın yeniden görülmesini istedi.

İMAR AFFI OYUNUNA TEPKİ

Dava yeniden görüleceği sırada Özdilek'in İmar Affı oyununa, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tepki gösterdi.

Myrleia Antik Kenti’ni "İmar Affı" ile yok etmek isteyen Hüseyin Özdilek'e "kamulaştırma kararı" ile yanıt verdi. Dava süreci devam eden Myrleia Antik Kenti için İmar Affı'ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alınmasına tepki gösteren Başkan Türkyılmaz, kamulaştırma davası açacaklarını belirterek, "Mudanya’da tarihi talana geçit yok" dedi.

Dava süreci devam eden Myrleia Antik Kenti için İmar Affı’ndan yararlanılarak Yapı Kayıt Belgesi alınmasını kabul etmiyoruz. Alanın kamulaştırılması için dava açıyoruz. Günlerce nöbetler tuttuk, gerekirse yine tutarız. Tarihi talana geçit vermeyeceğiz. pic.twitter.com/UXQFZ0MuVt — Hayri Türkyılmaz (@HayriTurkylmz) July 16, 2018

"Mudanya'da toprağın altında yatan tarihsel zenginliğin, sermayenin çıkarları doğrultusunda yok edilmesine izin vermeyeceklerini" belirten Belediye Başkanı Türkyılmaz, alanın kamulaştırılması için çalışmalara başladığını duyurdu. Türkyılmaz, "Sonuna kadar Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanacağız" dedi.

