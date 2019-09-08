Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ABD ile ortak devriye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda ABD ile yapılan ortak devriyeye ilişkin açıklamada bulundu.
Pazar, 08 Eylül 2019 13:02

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ortak devriyeye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" denildi.

 