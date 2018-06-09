Menbiç'te ABD askeri ve TSK ortak görev yapacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Münbiç'te devriye görevi tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak' dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Menbiç konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

“Münbiç yol haritasının planlandığı gibi yürütülmesinde gecikme ve oyalama olmayacak. Bu ifadeyi net bir şekilde görüşmede dile getirdiler, bu da bizim için önemli. Daha önce Münbiç ile ilgili verilmiş birtakım sözler vardı ve yerine gelmedi. Bundan sonra ümit ediyoruz bu sözler varılan mutabakatlar çerçevesinde yerine getirilir. Burada başarılı olursak ki şu an itibarıyla olumsuz bir tablo gözükmüyor, Suriye’nin diğer bölgelerindeki benzer problemlerin bu yöntem, mekanizmayla ortadan kaldırılmasında ön açacak aynı zamanda" diyen Canikli, “Münbiç'te devriye görevi tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak" ifadelerini kullandı.